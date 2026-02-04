Ahora

El emotivo vídeo de una mujer que anuncia en pleno vuelo que su marido ha superado el cáncer

Un avión se convierte en el escenario de una noticia inolvidable cuando una mujer interrumpe el vuelo para anunciar que su marido ha superado el cáncer, desatando un aplauso unánime entre los pasajeros.

Un emotivo vídeo se ha hecho viral tras mostrar el momento en el que una mujer sorprende a su marido en pleno vuelo anunciando que ha superado el cáncer. Tal y como se puede ver en las imágenes, la mujer se levanta de su asiento mientras su marido sostiene a su hija en brazos en el pasillo del avión para comunicar en voz alta una noticia que conmueve no solo a su pareja, sino a todos los pasajeros.

El vuelo continuó con normalidad, aunque, según explicó una de las pasajeras, lo hizo con una energía muy distinta tras el anuncio. "Dice que es el mejor padre, el mejor marido", comenta Óscar Broc al escuchar el emotivo discurso de la mujer.

Tras la noticia, los pasajeros del avión se fundieron en un caluroso y reconfortante aplauso. "Se le ve incómodo siendo él el protagonista", asegura David Broc, a lo que María Moya añade: "Hay muchas personas que no llevan bien ser el centro de atención".

