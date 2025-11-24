El emotivo vídeo de un biólogo al encontrar una de las flores más raras del mundo tras 13 años de búsqueda

Después de 13 años de búsqueda, el biólogo Septian 'Deki' Andrikithat rompió a llorar al encontrar en la selva de Sumatra una de las flores más raras del mundo: la Rafflesia hasseltii. Puedes ver el emotivo momento aquí.

La colaboradora Alba Sánches muestra el emocionante momento de el biólogo indonesio Septian 'Deki' Andrikithat cuando rompe a llorar en lágrimas al descubrir la esquiva Rafflesia hasseltii, una de las flores más raras del planeta, tras una búsqueda de 13 años.

El hallazgo tuvo lugar en la selva de Sumatra, en una zona peligrosa y patrullada por tigres. "Es una flor rarísima que crece dentro de otra flor y hasta que no florece es imposible verla, ¡además solo está de 3 a 5 días florecida durante todo el año!", señala la tertuliana.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el instante exacto en que Andrikithat, visiblemente emocionado, cae de rodillas y entre lágrimas al contemplar la flor desplegar sus enormes pétalos rojos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.