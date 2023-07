Rappel ha organizado un emotivo funeral a Carmen Sevilla, quien falleció en Madrid el martes 27 de junio a los 92 años. Muchos famosos acudieron al acto para despedirse de la 'novia' de España. En la misa, que estuvo oficializada por el padre Ángel, el propio Rappel leyó unas palabras que pertenecen a una carta que le ha dado el hijo de Carmen Sevilla.

"Le indicó que no abriese esa carta hasta el momento en el que la fuera a leer", detalla Tatiana Arús.

Por otro lado, Rappel también habló de la nueva paternidad de Bertín Osborne con 69 años. "No me sorprende", ha afirmado Rappel, que ha destacado que "Bertín es otro niño grande": "Él sabrá lo que hace, no es que vaya a ser un padre modelo, porque no va llevar al niño colgadito de la mano, pero no va a desamparar al niño mientras él viva".