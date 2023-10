"Cuando la madre lo recibe en brazos, rompe a llorar como no lo había hecho nunca". Alfonso Arús muestra a sus colaboradores de Aruser@s un vídeo que le ha conmovido el corazón. En él somos testigos del momento en el que estos padres estrechan entre sus brazos por fin a su hijo adoptivo. "Viendo la reacción de la pareja, seguro que al bebé le espera una buena vida", opina el presentador.

María Moya, visiblemente emocionada, habla de lo complicados y tediosos que son los procesos de adopción. "Pasas muchísimos test muy difíciles. No todo el mundo lo consigue. Poder recibir a tu ya hijo en tus brazos y poder tener este vídeo para el recuerdo y enseñárselo siempre...".

"No solo eso. Te envían fotografías del bebé y no puedes tocarle ni acariciarle todavía porque aún tiene que pasar un tiempo. Y sabes que tu niño aún no tenía tus abrazos", comenta Angie Cárdenas, aventuramos que poniendo un nudo en la garganta a todos los presentes.