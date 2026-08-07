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La explosiva reacción viral de una mujer al pillar 'in fraganti' a su marido en la cama con su sobrina

La protagonista entra en estado de shock al descubrir la escena y, completamente desbordada, pide ayuda a la Policía mientras sus familiares intentan tranquilizarla.

La explosiva reacción viral de una mujer al pillar 'in fraganti' a su marido en la cama con su sobrina

En Aruser@s hemos visto todo tipo de virales relacionados con infidelidades. Desde venganzas con coches empapelados de fotografías y capturas de WhatsApp hasta situaciones de lo más surrealistas. En esta ocasión, Alfonso Arús muestra un vídeo que recoge la reacción de una mujer al sorprender a su marido en la cama con su sobrina.

Tal y como se aprecia en las imágenes, la mujer entra en estado de shock al descubrir la escena, y entre gritos y lágrimas, llama a la Policía y también avisa a varios familiares para que acudan al lugar. La tensión va en aumento y la protagonista termina sufriendo una fuerte crisis nerviosa, reaccionando de forma muy alterada mientras sus familiares intentan calmarla.

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