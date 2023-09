"No me diste el regalo de la vida, pero la vida me dio el regalo de tenerte". Esta frase tan poética y profunda forma parte de la carta que un niño ha escrito a su padrastro al que quiere agradecerle que le dé tanto cariño y amor y lo quiera como a su propio hijo.

En este vídeo emitido en Aruser@s somos testigos del momento en el que el hombre lee estas tiernas palabras y se desmorona por completo de la emoción. "Gracias por casarte con mi mamá. Me gustaría honrarte y compartir tu apellido", asegura el pequeño en uno de los momentos cumbre de la misiva.

Los colaboradores y el presentador del programa tienen un nudo en la garganta. "¡Qué bonito!", exclama en diversas ocasiones Rocío Cano. "Al final, el padre, no tiene por qué ser el biológico, sino quien está contigo", señala Angie Cárdenas.