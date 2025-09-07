El bonito gesto de Tallulah, la niña de 8 años que ha aprendido el lenguaje de signos para poder hablar con su amigo

La niña de 8 años que protagoniza este emotivo vídeo viral quiere poder hablar con su amigo, un repartidor sordo que a menudo va a casa a llevarle las cartas y los paquetes. Por eso ha aprendido el lenguaje de signos.

Tiene tan solo ocho años, pero ya sabe que a los amigos son un tesoro y que por eso hay que cuidarlos como tal. El emocionante gesto de esta niña con el repartidor que casi a diario le lleva paquetes o cartas a casa ha dado la vuelta al mundo y ahora llega a Aruser@s Weekend.

La pequeña, que se llama Tallulah, ha aprendido el lenguaje de signos para poder comunicarse con el hombre, que tiene graves problemas de audición, como podemos ver en este vídeo viral.

"Cuando el hombre llegó un buen día y se encontró con la sorpresa, se emocionó con el gesto de la peque", comenta Alfonso Arús en el programa de laSexta.

En el plató, los colaboradores lanzan una petición: que en los colegios se enseñe el lenguaje de signos.