Ibai Llanos pone a prueba en este vídeo a un joven: ¿elegirá a ciegas el producto caro o el barato?

Ibai Llanos pone a prueba a Manu, un joven que debe elegir a ciegas qué objeto llevarse entre uno barato y otro caro. Y ojo, porque no le va nada mal...

Ibai Llanos protagoniza este nuevo vídeo viral llamado 'Todo o nada', en el que los participantes deben elegir a ciegas qué objeto llevarse entre uno barato y otro caro. Manu, el concursante de esta vídeo, afirma que aunque el primer producto le ha parecido que era una batería, la calidad de la caja era mucho mejor que la del segundo producto, por lo que decide quedárselo.

"Te acabas de llevar un Iphone", destaca Ibai Llanos, que explica al joven que casi "hace una cagada y escoge la batería". En la segunda ronda, el joven elige la caja pequeña frente a la grande y se queda con una Nintendo Switch después de que Ibai Llanos le aconseje que no se fije en el peso. "Yo peso mucho y tengo calidad", destaca el youtuber.

Por último, el tiktoker da al joven a elegir entre dos objetos grandes: el primero, un radiador, mientras que el segundo es una televisión, que, finalmente, es el elegido por el concursante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.