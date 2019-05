La crítica de El Sevilla a la medida "machista" de un alcalde para aumentar la natalidad: "¿La mujer no cuenta en una relación?"

El alcalde de Montereau, un pueblo al norte de Francia, ha repartido viagra entre los hombres para fomentar la natalidad ante la falta de niños en el municipio.

Una medida que, para El Sevilla, es "absurda e, incluso, machista" porque no incluye a las mujeres. "¿Ellas no cuentan en la relación? A lo mejor son las mujeres las que no quieren tener nada", señala el colaborador en este vídeo de Arusitys.

