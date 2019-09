La redes sociales debaten sobre el origen de Goofy, el mítico personaje de la factoría Disney. Y es que en Twitter miles de usuarios intentan averiguar si se trata de un perro o una vaca.

Para terminar con esta incertidumbre, El Sevilla ha dado con la solución definitiva: resucitar a Walt Disney, su creador.

Hay quienes dicen que Goofy no puede ser un perro ya que hay imágenes donde se ve al personaje paseando a Pluto y un perro no puede pasear a otro perro; y los que dicen que no puede ser una vaca porque está muy delgado.

El colaborador de Aruser@s se presta voluntario para entrevistar a Disney cuando despierte de su crionización.

