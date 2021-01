"Agradezco la presencia de mi familia y mi tía Rosa Mari. Y alguien dirá, ¿y la importancia de la tía Rosa Mari? Mi padre tenía siete hermanos, y ella es la última que nos queda". Son las palabras que ha pronunciado Miquel Iceta al jurar el cargo como ministro de Política Territorial.

El propio Iceta, además, ha dicho durante su intervención "son bromas que me dicen que no haga, pero los Iceta ya hemos dado un seleccionador de fútbol y ahora ofrecemos un ministro". Unas declaraciones que han sorprendido al colaborador de Aruser@s El Sevilla, que ha recordado que el político socialista "es un hombre muy campechano".

