"A mi madre le da igual que no me ponga la mascarilla, de hecho no cree en el coronavirus y yo... ay. No me creo nada del Gobierno y de los medios de comunicación", son las polémicas declaraciones que ha hecho Marina Yers sobre la pandemia de coronavirus.

Unas declaraciones a las que ha respondido el colaborador de Aruser@s El Sevilla. "No es algo nuevo, en su día dijo que el agua deshidrata. Es una gilipollez. El negacionismo se está poniendo de moda, pero esto es preocupante", ha señalado en este vídeo.

La influencer, con miles de seguidores, llegó a preguntar a los que le criticaban por no usar mascarilla que en que les "influye" que no lo haga.

