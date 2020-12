Después de triunfar con sus villancicos 'El polvorrón' y 'Trínchame el pavo', Leticia Sabater vuelve por Navidad para lanzar su nuevo tema 'Papa Noel, You're the Only One'. Una canción navideña, esta vez en inglés, en la que sale "montándose" a Papá Noel y a los Reyes Magos como se puede ver en el vídeo que aparece sobre estas líneas.

El Sevilla, como cada año, analiza el nuevo hit de Sabater en Aruser@s aunque esta vez comedido y haciendo un apunte sobre la edad de los protagonistas del videoclip. "Ahí hay un gran presupuesto porque si tú no le das la viagra a los Reyes Magos y a Papá Noel ahí no hay escena de cama. Más de la mitad del presupuesto seguro que se le ha ido en la pastillita", comenta el colaborador.

Este año, el Sevilla ha sido cauto con su análisis del villancico ya que años atrás se vio envuelto en una polémica con Leticia Sabater por su opinión sobre la canción 'Trínchame el pavo'. La cantante se sintió ofendida y el colaborador de Aruser@s no dudó en responderla. "Ojalá tus conciertos en Argentina no te lleven dos días sino dos años, te lo agradeceremos todos los españoles", comentó.