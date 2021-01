El decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos ha salido adelante en el Congreso gracias a la inesperada abstención de Vox, después de que Ciudadanos y Esquerra Republicana hayan optado por el 'no', al igual que el Partido Popular.

Una decisión que ha sorprendido a El Sevilla, que cree que "Vox habrá pedido algo, al igual que los partidos de Cataluña o País Vasco". El colaborador de Aruser@s considera que los "cazadores y el mundo taurino empezarán a tener más beneficios a partir de ahora".

Otros momentos destacados

"Agradezco la presencia de mi familia y mi tía Rosa Mari. Y alguien dirá, ¿y la importancia de la tía Rosa Mari? Mi padre tenía siete hermanos, y ella es la última que nos queda". Son las palabras que ha pronunciado Miquel Iceta al jurar el cargo como ministro de Política Territorial.

"A mi madre le da igual que no me ponga la mascarilla, de hecho no cree en el coronavirus y yo... ay. No me creo nada del Gobierno y de los medios de comunicación", son las polémicas declaraciones que ha hecho Marina Yers sobre la pandemia. Unas declaraciones a las que ha respondido el colaborador de Aruser@s El Sevilla.