El Gobierno central ha emitido un acuerdo que obliga a la Comunidad de Madrid a aplicar los confinamientos perimetrales en la capital y otros nueve municipios. Unas restricciones que la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha advertido de que "todos tenemos que cumplirlo, en primera instancia, y en segunda también", y que la Comunidad de Madrid "tiene que cumplir como todas las autonomías y sin más comentarios".

Una orden global que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que cumplirá la norma pero la llevará a los tribunales. "Madrid no está en rebeldía. Por supuesto que voy a acatar las normas y cumplir las leyes", anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque a continuación ha dicho que hará uso del estado de derecho y que irá a los tribunales.

El Sevilla sin embargo sí lo ve como un acto de rebeldía y hace un paralelismo como si Ayuso, Illa, Carmen Calvo fueran una familia donde la presidenta es la hija y el ministro y la vicepresidenta son el padre y la madre respectivamente.

"Ayuso me recuerda a esa adolescente rebelde que quiere llegar a casa a la hora a la que le dé la gana y su padre le dice que no. 'Tú llegas aquí a la hora que yo te diga que para eso vives en i casa', diría Illa. 'Que no', replica Ayuso. Es entonces cuando el padre llama a la madre, la señora calvo, que dice 'tú aquí le haces caso a tu padre y te callas, sin más comentarios'", comenta el colaborador de Aruser@s.

