José Luis Martínez-Almeida ha sido nombrado nuevo portavoz del PP nacional después del cese de la ya exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo. Un nombramiento que ha criticado la popular: "Almeida ha pasado de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz".

Unas declaraciones que no ha tardado en contestar el alcalde de Madrid. "Yo no estoy para ser portavoz de la exportador. Soy portavoz de nuestras políticas", ha asegurado.

Tras su réplica a Álvarez de Toledo, El Sevilla le ha puesto alerta por el "pique". "Si yo fuera Almeida tendría cuidadín. Cayetana es mucha Cayetana y está irritada, tiene el síndrome de Procusto", advierte el colaborador de Aruser@s.

"No deja de ser de ser esa bella persona de 1,64 metros que si le pones una sotana y un alzacuellos sería el padre Almeida. Yo no entraría en ese terreno, más bien me callaría y me iría buscando una casa en Santo Domingo o algo", añade el vocalista de los Mojinos Escozíos.

Otro momento destacado

Durante el principio de la pandemia, El Sevilla puso la cara de Cayetana Álvarez de Toledo al coronavirus. Un hecho que justificaba porque es como el COVID-19 "ataca a todo el mundo" y "no tiene compasión".