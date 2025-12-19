Ahora

Viral

Dwayne Johnson se convierte en DwaSanta en un supermercado para repartir regalos a niños en Navidad

Dwayne Johnson se ha transformado en Papá Noel en un supermercado con el objetivo de que ningún niño se queda sin regalo esta Navidad.

Dwayne Johnson se convierte en DwaSanta en un supermercado para repartir regalos a niños en Navidad

Dwayne Johnson ha aparecido en un centro comercial convertido en DwaSanta, su propio Papá Noel. "Muy concienciado de que ningún niño se queda sin regalo estas fiestas ha aparecido para repartir unos tickets valorados en todo lo que se pueda meter en un carro", destaca Tatiana Arús, que explica que también repartió regalos.

"Apareció bajando del vehículo y con un megáfono en mano", afirma Tatiana Arús, que destaca que el actor ya era un héroe para todos los niños por todas las películas que ha hecho. "Me encanta la cara de los niños", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP embarra el final de la campaña electoral en Extremadura extendiendo la sombra de un falso pucherazo
  2. Sánchez desvela que ya se reunió con Yolanda Díaz y no considera una deslealtad la postura crítica de Sumar
  3. La Unión Europea acuerda conceder un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
  4. Del "carne o pescado" al "podemos quedar algún día": los mensajes del exjefe de redes de Vox a su presunta víctima menor de edad
  5. Los intentos de sacar beneficio de la UCI del Hospital de Torrejón acabaron con el 80% de la plantilla fuera: "Es un sistema perverso"
  6. Desclasificadas hasta 68 imágenes sobre Epstein: de su relación con Noam Chomsky o Bill Gates hasta fotos de chicas desnudas