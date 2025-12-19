Dwayne Johnson se convierte en DwaSanta en un supermercado para repartir regalos a niños en Navidad

Dwayne Johnson se ha transformado en Papá Noel en un supermercado con el objetivo de que ningún niño se queda sin regalo esta Navidad.

Dwayne Johnson ha aparecido en un centro comercial convertido en DwaSanta, su propio Papá Noel. "Muy concienciado de que ningún niño se queda sin regalo estas fiestas ha aparecido para repartir unos tickets valorados en todo lo que se pueda meter en un carro", destaca Tatiana Arús, que explica que también repartió regalos.

"Apareció bajando del vehículo y con un megáfono en mano", afirma Tatiana Arús, que destaca que el actor ya era un héroe para todos los niños por todas las películas que ha hecho. "Me encanta la cara de los niños", destaca, por su lado, Angie Cárdenas.

