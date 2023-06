Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, peroAlfonso Arús tiene ciertas dudas sobre si esta creencia popular es o no cierta o aplicable a todos los casos. Al menos, al suyo, no. Lo que no sabemos es si las mujeres que protagonizan estevídeo viral emitido en Aruser@s han dejado reposar esta idea o lo han hecho "en caliente".

Ambas han sido engañadas por el mismo hombre, que les ha sido infiel, y no han dudado en unirse en su contra. Para ello, se reúnen en la puerta de su casa e intentan hacerle bajar a la calle, sin conseguirlo por muchos palos que le tiren a la ventana o gritos le den.

Pero ellas tienen un as bajo la manga: una enorme pancarta que cuelgan en la fachada para que todo el mundo en el vecindario sepa cómo es este señor. "Mauro, te voy a hacer mierda", aseguran ellas en este cartel. "Nunca te fíes de una mujer despechada".