Aunque creas que "sé tú mismo" es el mejor consejo que pueden darte, en ocasiones no es conveniente seguir al pie de la letra estas indicaciones, sobre todo, si lo vas a hacer en una entrevista de trabajo, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. La joven (@tayrallp) cuenta en TikTok su nefasta experiencia la primera vez que tuvo que enfrentarse a este proceso que te introduce de sopetón en la vida adulta.

"Yo había ido sin prepararme, a la de Dios, porque había seguido los consejos que me decía 'no, sé tú misma' y me dijeron que íbamos a empezar con las típicas preguntas de entrevista". Por supuesto, ella no tenía ni idea de cuáles eran esas preguntas. La primera: fortalezas y debilidades. Ella, haciendo gala de su sinceridad, solo dijo una debilidad... y no la transformó para nada en fortaleza. "Tengo muy poca tolerancia a que las cosas no pasen como yo lo tengo planeado", respondió.

Pero lo peor, llegó en la segunda, cuando le preguntaron dónde se veía en 5 años. "Trabajando de manera independiente, teniendo mi propia empresa", soltó sin pensar. Todo ello lo cuenta, como viene siendo ya toda una moda, mientras se maquilla. Una tendencia a la que se ha sumado la mismísima Ester Expósito.