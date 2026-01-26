Ahora

Alfonso Arús, al ver el look de Georgina Rodríguez para viajar a EEUU: "Que se abroche, que va enseñando pecho"

Georgina Rodríguez ha viajado desde Madrid a Washington junto a su hermana, Ivana, con un "abrigo XXL que, por lo visto, es de pelo de hurón" para combatir el frío.

Georgina Rodríguez ha publicado en sus redes sociales un vídeo mostrando cómo viaja desde Madrid a Washington junto a su hermana, Ivana. "Por lo visto primero estuvo en Pozuelo de Alarcón", explica Tatiana Arús, que enseña cómo la pareja de Cristiano Ronaldo se sube a su jet privado con el que viajó a EEUU.

"Lo hizo con un estilismo bastante confortable del que ella es imagen", explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús advierte de que ahora mismo hace mucho frío en EEUU. Por su parte, Tatiana Arús enseña que la modelo "combate el frío con un abrigo XXL que, por lo visto, es de pelo de hurón".

"Pero que se lo abroche, que va enseñando pecho", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Rocío Cano también advierte a la modelo de que se debe "tapar el cuello" por el frío que hace.

