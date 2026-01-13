Ahora

Viral

Alfonso Arús analiza el segundo vídeo del documental de Melania Trump en Notre-Dame: "Es como si fuera Emily in Paris"

"Podrá ser un publirreportaje, pero, al menos, en la serie están los secundarios y los novios", destaca Alfonso Arús al ver este nuevo vídeo del documental de Melania Trump, quien aparece entrando en la Catedral de Notre-Dame.

Alfonso Arús analiza el segundo vídeo del documental de Melania Trump en Notre-Dame: "Es como si fuera Emily in Paris"

Melania Trump ha lanzado el segundo avance de la película documental sobre su vida que se estrenará el próximo 30 de enero. La mujer de Donald Trump entra en la Catedral de Notre-Dame "como si fuera Emily in Paris", destaca Alfonso Arús, que enseña las imágenes en el vídeo principal de esta noticia, donde bromea: "A mí me faltan los amigos de Emily".

"Podrá ser un publirreportaje, pero, al menos, en la serie están los secundarios y los novios", destaca el presentador de Aruser@s. No es la primera vez que analizan un vídeo del documental de Melania Trump en el plató de Aruser@s, Tatiana Arús enseñó en este vídeo también el primer tráiler del documental.

"Veo un documental muy Georgina Rodríguez", afirmó Alfonso Arús en el plató de Aruser@, donde Angie Cárdenas destacó el zapato de tacón y "la voz sensual" de la primera dama de EEUU. "Si me dices que es un documental de Georgina Rodríguez o de Victoria Beckham te lo compro", insistió, por su parte, el presentador de Aruser@s.

"Parece un agente 007 con armas a los lados", afirmó Tatiana Arús, que explicó que en el documental "se muestra los 20 días previos a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos". El documental, que estará disponible en 240 países en Amazon Prime, tratará de disipar durante casi dos horas la atención de los numerosos desplantes que ha protagonizado la pareja.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Consumo insiste en la intervención urgente del mercado y alerta: la renta de los caseros ya supera en un 82% la de los inquilinos
  2. España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladarle su rechazo por "la violencia ejercida" por el régimen "contra los manifestantes pacíficos"
  3. Tres tanques israelíes atacan a una patrulla del Ejército español en el Líbano sin ocasionar heridos
  4. Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agredirlas sexualmente
  5. Groenlandia se reivindica como parte de Dinamarca y miembro de la OTAN ante las amenazas de Trump: "La defensa debe ocurrir a través de la Alianza"
  6. Un muerto y 35 heridos por una ola gigante de seis metros de altura en una playa de Argentina