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El divertido vídeo viral que retrata a las personas que siempre son más que tú: "Les importa un rábano lo que te pase a ti"

Hans Arús lleva a Aruser@s este divertido vídeo viral de @delacruzphto en el que retrata a la perfección a esas personas que siempre han pasado por lo mismo que tú o peor, da igual lo que les cuentes.

El divertido vídeo viral que retrata a las personas que siempre son más que tú: "Les importa un rábano lo que te pase a ti"

"No sabes lo que yo sufro". Así resume Alfonso Arús en Aruser@s a esas personas que siempre son, padecen o tienen más que tú y que no dudan en contártelo cuando tú les comunicas que tienes un problema. El creador de contenidos @delacruzphto pone frente al espejo a este tipo de gente en este divertido vídeo viral en el que habla de los dolores de cabeza, las rupturas o los cruceros, por ejemplo. La conclusión es simple para el presentador del programa de laSexta: "Les importa un rábano lo que te pase a ti".

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