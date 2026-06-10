El divertido vídeo viral de la niña que ve una foto de Kim Jong-Un y cree que es su padre

"Los niños siempre dicen la verdad. O sea, que el padre se cambie el look", recomienda Angie Cárdenas al pobre papá de la bebé que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Son como dos gotas de agua... o incluso la misma persona. Eso es lo que debe pensar la pequeña que protagoniza este vídeo viral que despierta las carcajadas de los colaboradores de Aruser@s y del propio presentador. La niña ha encontrado una foto de Kim Jong-Un

y se la ha entregado a su madre asegurando, con emoción, que es su papá. Ante lo ocurrido, Angie Cárdenas solo puede recomendarle a este señor que se cambie el look.

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