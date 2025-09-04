El divertido vídeo viral de Juana, la abuela que permite que sus nietos se lleven todo lo que quieran de casa... menos a su perro

"Yaya, nos llevamos esto", le dice un nieto a su abuela, Juana, en múltiples ocasiones. Aunque todo forme parte de una broma, la pobre mujer permite que los jóvenes se lleven todo lo que piden. Bueno, todo no.

La abuela que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s no sabe que sus nietos le están gastando una broma. La mujer, que demuestra tener más paciencia que un santo, no sabe que está siendo grabada, pero ya tiene casi 2 millones y medio de visualizaciones en TikTok.

"¡Yaya, nos llevamos esto!", le dice su nieto con una enorme caja de patatas entre sus manos. "Sí, claro. Ya compraremos más", responde la señora sin darle importancia. La paletilla de jamón es la siguiente víctima. "Bueno, llévatela, claro", contesta sin más.

El chico llega incluso a pedirle la televisión. "¿Te la vas a llevar? Pues llévatela", dice ella, extrañada, pero sin poner pegas. "Me la llevo para el camping", dice el joven con la cafetera en brazos. Ella sigue asintiendo.

Pero su expresión amable cambia cuando quieren quitarle a su perro. "Eso ya hay que hablarlo. Al camping no, que hace mucha calor", responde tajante. Su reacción cuando le dicen que todo ha sido una inocentada es para enmarcar: "¡Acarrea con lo que pilles!".

"A mi madre no hay ni que pedírselo. Mi madre dice: '¡Nena, llévatelo!'", comenta Angie Cárdenas en el plató del programa de laSexta.