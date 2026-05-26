El divertido vídeo en el que Taylor Swift se cuela en una foto de Travis Kelce con un pequeño fan

Taylor Kelce y Taylor Swift pasan por delante de un niño, que pide hacerse una foto con el deportista. Lo que no sabe es que su imagen va a cobrar aún más valor por la reacción de la cantante.

Taylor Swift se ha colado en una fotografía de Travis Kelce con un fan. El pequeño se encontraba esperando al deportista y, cuando aparece, le pide una fotografía, a lo que Trravis accede. Sin embargo, lo que no se espera el niño es que la conocida cantante se sume también a la instantánea. "Taylor se cuela en la foto y ahora el niño tiene una foto que vale millones", destaca Tatiana Arús, que enseña el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.

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