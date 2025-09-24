El truco casero para devolver el color a tus camisetas negras: solo necesitas café y vinagre

¿Tus prendas oscuras han perdido intensidad con los lavados? En Aruser@s, Alfonso Arús comparte un remedio fácil y sorprendente para recuperar el tono original.

¿Cómo recuperar el color de las prendas antiguas oscuras?Alfonso Arús te trae el truco fácil y casero para que tus camisetas negras vuelvan a brillar con el color del primer día.

Para ello solo necesitarás café y vinagre. Lo único que tendrás que hacer es sumergir las prendas en un cuenco con este brevaje. Tras dejarlas reposar por un tiempo, verás cómo recuperan el tono perdido.

"¿Y si la prenda es blanca también?", comenta Marc Redondo. La colaboradora Angie Cárdenas confiesa que lo probará: "El destino ya lo tienes, ¡qué puedes perder!".

"¿Funciona también con el tema de las canas?", bromea Tatiana Arús.