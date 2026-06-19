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El divertido vídeo de cómo es ver el Mundial de Fútbol con más de 30 años: "Ya es un mérito que esté vivo"

Dos chicos con más de 30 años realizan un divertido sketch sobre cómo es ver el Mundial de Fútbol: "Ahí entra Laporte, con 32 años, es uno de los jugadores más viejos, no sé si aguantará la exigencia física".

El divertido vídeo de cómo es ver el Mundial de Fútbol con más de 30 años: "Ya es un mérito que esté vivo"

Hans Arús enseña en este vídeo el viral de dos chicos con más de 30 años que bromean sobre cómo es ver el Mundial de Fútbol. "Ahí entra Laporte, con 32 años, es uno de los jugadores más viejos, no sé si aguantará la exigencia física que esto supone, un partido de 90 minutos me parece demasiado", ironizan sobre cómo narran los partidos y destacan: "Es una verdadera momia con sus 32 años, es un muerto viviente, no sé si llegará al final del partido". "Ya es un mérito que esté vivo", bromean.

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