La reacción viral de Leo Messi cuando una anciana se le declara en el Mundial

Ross Smith, una anciana con cuatro millones de seguidores en redes sociales, ha saltado al campo con un cartel declarándose a Leo Messi en el calentamiento de un partido del Mundial de Fútbol.

Tatiana Arús enseña en este vídeo en Aruser@s la divertida reacción de Leo Messi al leer el cartel de Ross Smith, una anciana con cuatro millones de seguidores en redes sociales. En él, la mujer se declara al futbolista argentina pidiéndole que se case con ella y asegurando que la edad no importa. "La cara de Messi es de, '¿de verdad me está pasando?'", bromea Alfonso Arús.

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