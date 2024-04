Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Quique Peinado a las actuaciones de Valeria Ros y David Bustamante en Tu cara me suena. "Esto es como ir a un concierto de Madonna y que salga Isa Pi", destaca el zapeador a los concursantes, a los que también comparó con los festivales escolares.

Por otro lado, el presentador también muestra el "zasca" de Manel Fuentes a Lorena Gómez por su juego de palabras. "Miguel Lago, no aplaudamos todos los chistes porque luego vendrá Daniel Diges, que es el rey de los chistes malos"; destaca Manel Fuentes en el plató, donde destaca la cantante afirma que su chiste no es guion. "Se ha notado, no hace falta que lo subrayes", insiste Manel Fuentes a Lorena Gómez.