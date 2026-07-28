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La inesperada revelación de una mujer embarazada en una fiesta 'gender reveal': "Jessica, te estás zumbando a mi marido"

Alfonso Arús está entusiasmado con este vídeo viral de una fiesta de revelación de sexo del bebé en la que la futura mamá decide anunciar que su marido le es infiel en vez de si el futuro miembro de la familia es niño o niña.

La inesperada revelación de una mujer embarazada en una fiesta 'gender reveal': "Jessyca, te estás zumbando a mi marido"

Decoración, tarta, confeti... A esta fiesta de revelación del sexo del bebé no le falta detalle. Lo único que queda saber es si será niño o niña, pero eso no será lo que van a descubrir hoy los invitados a este evento que se ha hecho viral y que llega a Aruser@s. La futura madre decide dar otra noticia a los allí presentes: su marido le está siendo infiel con su amiga Jessica. La celebración acaba con la embarazada cogiendo de los pelos a la amante.

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