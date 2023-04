Imagina que estás de vacaciones en Londres con tu familia y que paseando por las inmediaciones de Camden Town te encuentras con tu cantante favorito. Pues justamente esto es lo que le ha pasado a esta familia argentina que se topó por casualidad con Bono de U2, que iba acompañado de The Edge. O al menos, eso es lo que creyeron en su momento, aunque los fans del grupo apuntan a que en realidad son unos imitadores.

Cuando le pidieron al supuesto Bono que se hiciera una foto con ellos, el artista cogió el móvil para hacer un vídeo mientras cantaba 'Don't Cry For Me Argentina'. "Hola a todos, saludos, bienvenidos in London", dice en castellano, tal y como podemos observar en este vídeo emitido en Aruser@s.

Los colaboradores del programa destacan el gran parecido del músico con Pepe Navarro y alguno de ellos incluso también ha llegado a dudar de si se trata de Bono en realidad.