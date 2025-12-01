Disney dice "basta" al uso excesivo del móvil y apuesta por gafas inteligentes para sus visitantes

Con las gafas inteligentes los visitantes podrán seguir el itinerario, consultar información y planificar su día sin perder ni un detalle de lo que ocurre en el parque Dinsey.

Cada año, unos 145 millones de personas recorren los parques temáticos de Disney, y una estampa se repite constantemente: visitantes consultando el móvil para ver mapas interactivos, horarios de espectáculos o simplemente navegando por redes sociales. Cansados de esta dinámica, los responsables del parque han decidido intervenir.

La nueva solución pasa por ofrecer gafas inteligentes que permitirán seguir todo el itinerario sin necesidad de mirar el teléfono.

"¿También están cansados de que la gente esté pendiente del móvil? Para mí es más insultante ver un bostezo en una actuación como actor", comenta entre risas Alfonso Arús, destacando que la desconexión del público puede afectar incluso más que el uso de la tecnología.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.