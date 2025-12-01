Melania Trump lanza su documental el 30 de enero con Donald Trump de director ejecutivo

Melania Trump lanzará su documental con Amazon Prime el próximo 30 de enero. Ella será directora, biógrafa y protagonista mientras que el director ejecutivo es su marido, Donald Trump.

Melania Trump está calentando motores ante el lanzamiento inminente de su documental, del que ella será directora, biógrafa y protagonista mientras que el director ejecutivo es su marido, Donald Trump.

De la mano de Amazon Prime, el documental verá la luz el próximo 30 de enero. "Ya sacó hace unos meses un audiolibro, pero ahora cogerá más peso a través de la serie documental", destaca Tatiana Arús, que detalla que, al parecer, se grabó en 2024.

"Veremos si conocemos un poco más a una Melania que hasta la fecha no conocíamos", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde Angie Cárdenas confiesa que le sorprende que "lo haya hecho con Trump".