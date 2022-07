Aunque sus pasos de baile no tienen mucho que ver con los de Patrick Swayze en 'Dirty Dancing', este señor danza animadamente con una mujer que no es la suya, gastando suela sobre la pista. Su esposa, que también está presente en la fiesta, contempla desde la lejanía la situación y no duda en acercarse a su marido.

Bailando alegremente y aparentemente en actitud relajada, la señora se aproxima a esta divertida pareja de baile para tomar a su marido por una oreja y llevárselo con ella, lejos de su compañera de juerga, tal y como podemos ver en este vídeo.

Este hilarante momento ha provocado las risas de los colaboradores de Aruser@s. "Le está despertando la pasión por el baile", comenta analizando las imágenes María Moya. "La señora es muy bailonga, todo el mundo está bailando y él está intentando seguirle el ritmo", concluye.