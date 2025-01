El desgarrador adiós de Meghan Markle a su perro Guy: "Gracias por tantos años de amor incondicional"

Decir adiós a tu mejor amigo no es nada fácil y Meghan Markle se ha visto obligada a enfrentarse a esta triste situación. La duquesa de Sussex ha tenido que despedirse de su fiel perro Guy. "En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá. Había estado en Kentucky y le habían dado unos días de vida. Me abalancé sobre él... y me enamoré", cuenta ella misma a través de su cuenta de Instagram en un desgarrador escrito.

Guy llevaba casi diez años a su lado, en los buenos y en los malos tiempos, regalándole, como solo los perros saben hacer, todo su cariño. "Era el mejor chico que una chica puede desear [...] Él estuvo conmigo en 'Suits', cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en madre... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad", cuenta en esta carta.

Según narra la duquesa, el perro sufrió un duro accidente poco antes de que ella se mudara al Reino Unido, algo que lo obligó a someterse a cirugías durante varios meses. "No pudo salir de la clínica", lamenta. Tanto su marido, el príncipe Harry, como ella, lo visitaron a menudo durante este periodo. "Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo. Harry y yo conducíamos tarde por la noche, fuera de horario, para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses", asegura.

A pesar de todo, Meghan da las gracias al equipo de veterinarios que ha cuidado del pequeño beagle durante todo este tiempo, pero asegura estar devastada. "He llorado demasiadas lágrimas para contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua corriente en tu cara de alguna manera te haga no sentirlas o fingir que no están allí. Pero lo son. Y eso también está bien".

Sus últimas palabras son, en primera persona, para Guy. "Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás".