En España fue titulada como 'Suits: la clave del éxito', aunque en el mundo anglosajón bastó una única palabra para que este drama legal llegara a lo más alto. Escrita por Aaron Korsh, producida por David Bartis y Gene Klein y protagonizada, entre otros, por la que luego fue miembro de la Familia Real británica Meghan Markle, 'Suits' fue un éxito de la pequeña pantalla desde su estreno, en 2011, y también muchos años después, cuando llegó a la plataforma Netflix. El pasado verano, cuando en España ya llevaba muchos años en catálogo, arrasó durante varias semanas, provocando orgullo entre sus productores y generando rumores acerca de una décima temporada (con reencuentro incluido). Ahora, lo que viene después es un spin-off.

'Suits L.A.' es la nueva idea que surge de aquella historia, y es que no se puede decir aún que sea una nueva serie, sino sólo una idea. En febrero, se confirmó que NBCUniversal había encargado un episodio piloto para un spin-off que, en caso de funcionar, seguiría por el desarrollo de la temporada completa. Aunque lo cierto es que no sería un spin-off como tal, ya que tiene como protagonista un nuevo personaje (acompañado de un nuevo elenco), aunque la historia sí tendría lugar en el universo de 'Suits'.

¿De qué va 'Suits L.A.'?

La serie se desarrolla en Los Angeles en lugar de en Manhattan (Nueva York), con la historia de un ex fiscal federal de Nueva York como centro de la trama. Ted Black, que se ha reinventado para representar a los clientes más poderosos del estado, se ve obligado a "aceptar un papel que ha despreciado" durante toda su carrera. El resto de personajes pondrán a prueba su lealtad mientras la línea que separa los profesional de lo personal se desdibuja, al más puro estilo de 'Suits'. Además, los acontecimientos que llevaron a Ted a dejar su pasado atrás estarán relacionados con los acontecimientos del presente.

¿Repite Aaron Korsh como creador de la nueva serie?

A raíz del reciente éxito de 'Suits' en Netflix (Estados Unidos), el productor ejecutivo de la serie original, Gene Klein, aseguró a TVLine que no descartaba una temporada de reencuentro, aunque tampoco la confirmaba. En aquel momento, Klein sí confirmó una llamada a Aaron Korsh para recordarle que seguía "aquí", en época de reboots y reencuentros. No sabemos si fue una llamada o no, pero lo cierto es que la nueva serie volverá a estar dirigida por Korsh, quien además también será productor ejecutivo junto al propio Klein, y también junto a David Bartis y Doug Liman, según confirmó la revista People. Para el piloto, Korsh también contará con la mano de la directora Victoria Mahoney, encargada de dirigir episodios de algunas series como 'The Morning Show' (Apple TV) o 'Anatomía de Grey'.

¿Quién saldrá en 'Suits L.A.'?

Ted Black estará interpretado por el canadiense Stephen Amell, quien encarna a Oliver Queen en 'Arrow'. Tras haber tenido también papeles menores en otras series como 'CSI: Miami', 'New Girl' o 'Crónicas vampíricas', Amell se convierte en un ex fiscal federal carismático que antepone sus propias necesidades a las de los demás, un personaje "muy nuevo y diferente" a lo que el actor está acostumbrado.

Junto a él estará Lex Scott Davis, la protagonista femenina de la serie aún por desarrollar, Erica Rollins. Rollins es una incipiente estrella legal, de carácter fuerte, que trabaja para Ted Black. La actriz está "convencida" de que después del piloto, llegará la petición del estudio para desarrollar la temporada completa de la serie.

A Amell y Scott Davis se le suman el actor de 'The Walking Dead' Josh McDermitt, que interpreta a Stuart Lane, cofundador de Black Lane Law, la firma del protagonista.

¿Habrá reencuentro del elenco original de 'Suits'?

Sí, 'Suits L.A.' tiene mucho que ver con 'Suits' y a la vez, nada. Pero lo que a muchos seguidores les genera una gran incertidumbre es lo que a los personajes originales de la serie se refiere. Lo cierto es que aunque la serie es completamente nueva, así como el elenco, el universo es el mismo de la serie original, por lo que sí, existe la posibilidad de que algunos de los protagonistas de 'Suits' tengan un pequeño espacio en esta historia.

Sin embargo, no se ha confirmado que ningún actor o actriz de la original 'Suits' vaya a aparecer en esta nueva versión de la serie. Tampoco se ha negado oficialmente. Lex Scott Davis, en una reciente entrevista con la revista People, ha asegurado que la llegada de 'Suits L.A. es "una locura", dado el éxito de la serie original en los últimos meses, y que aunque no se ha hablado de renovar a parte del elenco de 'Suits', "no es imposible". "A mí me encantaría que fuera así, pero ya veremos. Nunca se sabe".

Fecha de grabación y posible estreno de 'Suits L.A.'

Dado que a estas alturas estamos hablando de un único piloto, es complicado dar detalles de un posible estreno de la serie. Lo que sí se ha confirmado es que el piloto de 'Suits L.A.' se empezará a grabar en abril de 2024 en Vancouver (Canadá). Si después del piloto recibe luz verde para continuar con el resto de la temporada, podría unirse al catálogo de NBC —donde se podrá ver en Estados Unidos— a finales de 2024 o a lo largo de 2025. No hay nada confirmado, pero de llegar a este punto, lo más probable es que se estrene a principios del año que viene, como parte de la programación de la segunda mitad de la temporada de la NBC.