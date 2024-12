Descubre que su hija de 8 años no es biológicamente suya y decide abandonarla: "Para ella eres su papá, ¿cómo le vas a hacer eso?"

El hombre que protagoniza este vídeo viral acaba de enterarse de que su mujer le fue infiel hace ocho años y una de sus dos hijas no es biológicamente suya. Su reacción no es otra que la de tomar a las más pequeña en brazos para irse y discutir con la madre de las niñas delante de ellas sobre este espinoso asunto. Él está decidido a abandonar a la pequeña que es fruto de una relación extramatrimonial, aunque para ella él es el único padre que conoce.

"Le estás haciendo una humillación", le afea la mujer, aunque él afirma que no es así "solo que cada quien por su lado". "Pero tú la criaste a ella ocho años, para ella eres su papá. ¿Cómo le vas a hacer eso?", insiste la madre. "Tú no pensaste en eso cuando hiciste tu tontería", se limita a responder el hombre. Su intención, afirma es que "la niña no se siga acostumbrando" a estar con él porque ya no van a estar juntos.

En el plató de Aruser@s no pueden creerse lo que están escuchando. "¡Ha visto nacer a la niña!", dice Angie Cárdenas, lamentando la actitud de este señor. Para María Moya, la situación se agrava aún más debido a que discuten delante de las dos pequeñas. "Todo mal", sentencia.