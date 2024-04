"Empezaré con los papeles del divorcio, a ver si me puedo librar de esa p*** loca". Es la rabia la que habla por la boca de este hombre que acaba de descubrir que ha vivido en una auténtica mentira durante más de medio siglo. Lleva 51 años compartiendo vida con su mujer y un problema de salud de su hermano ha desvelado un secreto que ha puesto todo patas arriba, como se cuenta en esta noticia de Aruser@s.

Sus hijos, de 42 y 40 años, quisieron ayudar a su tío y se ofrecieron para donarle un riñón al hermano de su padre, sin embargo, ellos no eran los candidatos idóneos, puesto que no comparten ADN. De esta manera es cómo se ha descubierto la infidelidad que ha puesto fin a esta familia. Y es que, él no es el padre de sus hijos.

"Yo creía que habían salido a su mamá", es todo lo que se le ocurre comentar acerca de su falta de parecido. Alfonso Arús está muy conmovido con sus palabras e intenta consolar a este señor. "Este hombre no ha caído en la idea de que ha amado a los niños (bueno, que ya se afeitan y tienen pelos en todas partes) como si fueran sus hijos. Es muy triste ahora prescindir de este sentimiento de paternidad". Eso sí, el presentador no deja de preguntarse si los hijos son "del mismo pájaro" o de "pájaro diferente". Todas las sospechas recaen en el lechero.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.