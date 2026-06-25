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Deja a su novio por no quedar en un mes para ver todos los partidos del Mundial de fútbol

¿Dejarías a tu pareja si el mes del Mundial de Fútbol no queda ningún día porque está con los amigos viendo todos los partidos de fútbol? La surrealista conversación de una influencer con su entonces pareja.

novio

Hans Arús abre el debate en el plató de Aruser@s tras enseñar la conversación de Whatsapp de una influencer que ha dejado a su novio por no quedar casi con ella para ver los partidos del Mundial con sus amigos: "¿Si tenéis una pareja que había sido un diez pero que con el Mundial está un mes entero sin verte lo dejas o aguantas?". "Un tipo que no ve a la novia para ver un partido de Croacia yo lo planto", destaca Alfonso Arús, que afirma que puede gustarte el fútbol pero no ver a la vez a Panamá o Croacia.

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