Javier Bardem recibió este viernes el Premio Donostia reivindicando "la mirada" y "la escucha" en tiempos en que "es más fácil odiar". Bardem se lo dedicó especialmente a su pareja, Penélope Cruz, que le acompañó en la gala de inauguración del 72 Festival de San Sebastián, a sus hijos Leo y Luna y a su madre, Pilar Bardem, fallecida en 2021.

"Quiero dedicárselo a una mujer a la que amo y con la que comparto la vida", decía un Bardem visiblemente emocionado. "Quiero hacer un agradecimiento muy hondo por el ser humano que eres. Por cómo te responsabilizas de la vida de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, del arte, de la vida de muchos por los que sufres; y también de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, te quiere y te lo agradece", añadía el actor desde el escenario.

El premio, correspondiente a la edición de 2023 y que no pudo recoger debido a la huelga de actores en Hollywood, lo recibió de manos de su "maestro", el profesor de interpretación y director de teatro Juan Carlos Corazza y acompañado en el escenario por sus hermanos Mónica y Carlos Bardem.

"Juan Carlos me enseña todos los días una lección humana, la importancia de respirar, sentir la planta de los pies, mirar y escuchar al otro, algo más importante que nunca, no sólo porque estamos rodeados de móviles y pantallas sino porque es más fácil odiar", señaló. A él, que le ha acompañado en "casi todos" sus trabajos, dijo deber el haber descubierto la dificultad de hacer el trabajo de una manera "digna", desde "la verdad y la honestidad" y lejos de prejuicios, complejos, odios o rabias que "nos alejan de las personas".

Bardem, que asistió por primera vez al festival en 1993 para presentar 'Huevos de oro', agradeció a sus hermanos haberle cuidado cuando su madre no estaba porque tenía que trabajar y a sus hijos les pidió "que no se traicionen, que sean honestos consigo mismos y no hagan daño a nadie".

La gala contó con el humor de Andreu Buenafuente y Berto Romero, que no dejaron escapar la oportunidad de poner alguna nota crítica mencionando la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad o el "empeño" del presidente Milei en "silenciar al cine argentino". Entre los asistentes estuvieron la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el de Economía, Carlos Cuerpo y el de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

.