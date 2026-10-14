En Aruser@s proponen que Estopa monte su propio parque para su gira por España en 2027: "Esto-pa-to's"

Estopa recupera sus maquetas de adolescencia en 'La maketa', un disco que verá la luz el 20 de noviembre y que también llegará acompañado de una gira por España en junio y julio de 2027.

Estopa ha anunciado una nueva aventura musical que mira directamente a sus orígenes. El dúo de Cornellà recuperará sus maquetas de adolescencia en 'La maketa', un disco que saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre.

La idea surgió de manera "accidental", cuando su madre encontró una vieja cinta de casete mientras hacía limpieza. "Fue el detonante de esta idea", han explicado los artistas a los medios.

Una historia que ha encantado a Alfonso Arús. "Me parece una idea brillante", ha reconocido el presentador de Aruser@s, que enseguida ha encontrado un título alternativo para el proyecto: "Si la madre no hubiera hecho una campaña 'Mierdas las justas', jamás hubiera aparecido la casete". "Si hubieras sido tú la madre, lo tiras", ha comentado entre risas Angie Cárdenas.

Pero Arús ya está pensando a lo grande. El presentador ha lanzado otra propuesta para los conciertos de 2027: "Propongo que los cuatro conciertos a lo grande se marquen un 'Shakira' y monten un estadio en Cornellà con carpas al estilo 'Estopa Park'". "Esto-pa-to's", remata Tatiana Arús entre risas.

Fechas de la nueva gira de Estopa

El dúo de Cornellá ofrecerá cuatro conciertos en cuatro estadios para el año que viene:

Valencia (Estadio Ciutat de Valencia, el 12 de junio).

Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys, el 18 de junio).

Sevilla (Estadio La Cartuja, el 26 de junio).

Madrid (Riyadh Air Metropolitano, el 9 de julio).

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