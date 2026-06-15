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La envidia de Victoria Beckham con la estrella de la Fama de David Beckham: "Pensaba que venía a recibir la mía"

Victoria Beckham ha mostrado algo de celos durante su discurso en el Paseo de la Fama tras recibir David Beckham su estrella: "Resulta que para ganarse una estrella hace falta algo más que sobrevivir a la taquilla de finales de los 90".

La envidia de Victoria Beckham con la estrella de la Fama de David Beckham: "Pensaba que venía a recibir la mía"

"Como es lógico, daba por hecho que hoy venía aquí a recibir mi estrella por mi papel en ese clásico de culto tan emblemático, 'Spice world the movie'", reconoce Victoria Beckham tras acompañar a David Beckham a recibir la estrella de la Fama de Hollywood. Y es que la diseñadora destaca que "resulta que para ganarse una estrella hace falta algo más que sobrevivir a la taquilla de finales de los años 90": "Así que ver hoy cómo le nombre de David pasa a formar parte de esta estrella es algo especial".

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