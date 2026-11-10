Alfonso Arús, contrario a la nueva moda de viajar sin conocer el destino: "No me gusta no saber dónde voy"

El presentador de Aruser@s reacciona a la experiencia de una joven que se sube a un avión sin saber adónde viaja y no descubre que su destino es Chipre hasta poco antes de aterrizar.

Cada vez son más quienes buscan experiencias diferentes a la hora de viajar, aunque eso implique renunciar a tenerlo todo organizado. Una de las últimas tendencias son los viajes sorpresa, en los que los viajeros contratan una escapada sin conocer el destino, ni siquiera cuando llegan al aeropuerto. Una propuesta que ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s y que no termina de convencer a Alfonso Arús.

"Lo siento mucho, pero yo no saber dónde voy no me gusta", comenta el presentador, que deja clara su postura ante la posibilidad de viajar sin saber adónde se dirige, algo en lo que parece estar de acuerdo la colaboradora Lourdes Tasies: "A veces no hay que fluir tanto, ir en un avión sin saber dónde vas a acabar...", reflexiona.

En cambio, Rocío Cano considera que precisamente ahí reside el atractivo de la experiencia: en la emoción de descubrir un lugar inesperado y dejarse llevar por la aventura.

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