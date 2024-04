"Estoy mejor que hace dos años, que estaba como Miki Ballena", bromea Dani Martín en uno de sus últimas publicaciones de Instagram en la que intenta acallar rumores y tranquilizar a todo aquel que se preocupa por su estado de salud a raíz de su notable cambio de peso.

El exvocalista de El Canto del Loco cuenta en este vídeo que la gente suele pararle por la calle para hacerle siempre la misma pregunta: "¿Estás más delgado, no?", algo que le sucedió hace dos años ya, pero a la inversa. Aunque él responde que sí, la persona en cuestión suele querer cerciorarse e insiste. "Pero más delgado, ¿no?". Por si fuera poco, también se suele señalar que se ha teñido el pelo de rubio. "Yo digo: 'Sí, fíjate, qué cosas'". También sorprende que lleve gafas, a lo que él responde que se trata de un tema de la edad.

El artista afirma sentirse perfectamente y no padecer ningún problema de salud. "He adelgazado porque me estoy cuidando, no es que esté mal, ni tengo depresión ni nada de eso. De hecho, tengo la piel mejor, duermo mejor y todo mejor porque la verdad que el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble", explica.

Así quiere acabar con las situaciones incómodas de su día a día; y es que, "hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente", se queja. "Se confirma: he adelgazado, llevo gafas y tengo el pelo rubio", resume para zanjar este asunto.