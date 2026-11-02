Alfonso Arús descubre el insólito restaurante de Londres al que tienes que entrar por una lavadora: "Se te ven las bragas"

¿Entrarías en un restaurante gateando por el tambor de una lavadora? Este peculiar local de Londres se ha hecho viral por su insólita entrada secreta y sus platos con formas de lo más sorprendentes.

Entras en un restaurante gateando por el tambor de una lavadora y apareces en una piscina de burbujas. Esta es la peculiar experiencia que ofrece un local de Londres y que ha llegado a Aruser@s. Aunque la propuesta ha despertado la curiosidad de los colaboradores, no todos parecen dispuestos a probarla.

"Es muy divertido, después de entrar por el tambor de la lavadora, aterrizas en una piscina de burbujas y dentro hay platos muy curiosos, como una herramienta para espolvorear queso que simula un detergente o un pastel con forma de esponja para lavar los platos", ha contado Alba Sánchez.

Tatiana Arús, sin embargo, ha encontrado un inconveniente si la visita se convierte en una sorpresa romántica: "Si tu pareja te lleva por sorpresa, que te avise para no llevar vestido", ha bromeado. Una advertencia con la que ha coincidido Alfonso Arús: "Te pones toda coqueta y te tienes que meter en el tambor, que se te ven las bragas...Lo veo fatal".

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