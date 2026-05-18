David Beckham, el primer futbolista británico que se convierte en milmillonario: esta es su fortuna

David Beckham se ha convertido en el primer futbolista británico en entrar en la lista con una fortuna asciende a 1.583 millones dólares.

David Beckham ha publicado en sus redes sociales este vídeo grabado por Victoria Beckham en el que se le puede ver recoger las cebollas de su huerto. "Se ha puesto más pelo y más rubio", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús resalta que también tiene "más pasta" tras convertirse en milmillonario: "Se ha convertido en el primer futbolista británico en entrar en la lista, su fortuna asciende a 1.583 millones dólares".

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