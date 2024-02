Es difícil que haya gente que no haya oído hablar de la Super Bowl, pero sí es probable que aún así no sepa muy bien lo que es. El próximo 11 de febrero se celebra uno de los mayores acontecimientos deportivos en Estados Unidos, la final del Campeonato Nacional de Fútbol (Americano, of course) más conocida como la Super Bowl. Este año el partido enfrenta a los Kansas City Chiefs y a los San Francisco 49ers en un evento que se convierte en todo un espectáculo. Normalmente, lo que más trasciende es la actuación musical del descanso, que este año protagoniza Usher, y los anuncios que las marcas aprovechan para lanzar teniendo en cuenta la gran audiencia que consigue dentro y fuera de Estados Unidos.

Este año, Jennifer Aniston y David Schwimmer están entre los protagonistas de uno de los anuncios en el que también figuran David y Victoria Beckham o el rapero Jelly Roll. El lema de la campaña de Uber Eats es 'No te olvides de Uber Eats' y ya al comienzo, cuando la actriz recibe un pedido afirma "Ya sabes lo que dicen, para recordar una cosa tienes que olvidar otra".

Schwimmer se encuentra con su excompañera de 'Friends' Jennifer Aniston que parece sufrir una amnesia selectiva. "¿Nos conocemos?", le espeta ella cuando él se acerca a saludarla de forma cariñosa. "Trabajamos juntos durante diez años", le dice en referencia a la serie en la que daban vida a la pareja formada por Rachel Greene y Ross Geller, pero la actriz de 'The Morning show'sigue sin recordar nada.

Este anuncio es la primera vez que volvemos a ver juntos a dos miembros del reparto después de la trágica muerte de Matthew Perry que dejó a sus compañeros muy afectados.

Por otro lado, en el anuncio la falta de memoria también afecta al futbolista David Beckham y a su pareja la diseñadora Victoria Beckham, que este año además protagonizaron una docuserie en Netflix. En su caso han olvidado el nombre de la banda musical a la que perteneció Victoria durante varios años. "¿Recuerdas cuando eras una Pepper Lady?", le pregunta el exfutbolista refieriéndose a las 'Spice Girl'. Y ella responde: "No era Cinnamon Sisters". También el rapero Jelly Roll aparece sorprendido por los tatuajes que tiene en su cara.