El cura de Valdepeñas, tajante contra sus feligreses: "¡Os ponéis de un repelente!"

Esta vez, los feligreses del cura de Valdepeñas han sido los que han recibido una pequeña bronca de su párroco en plena misa. "Muchas veces, ¡os ponéis de un repelente!", asegura el cura, que carga contra quienes no le cuentan lo que les pasa pero quieren recibir su atención en todo momento.

"Me venís con 'he estado enferma y ni siquiera me preguntas cómo estoy', pero, ¿me has dicho que estabas enferma? ¿Me has dicho dónde vives? ¿Me has dicho cómo te llamas en 15 años? De algunos no sé ni los nombres, y llevo aquí 15 años, ¡ese es el problema!", expresa el párroco, asegurando que muchos adoptan una actitud similar a la de "los gatos": "Enseguida salís corriendo, ¡no os dejáis cuidar, pues peor para vosotros!".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores ríen al ver lo estricto que se ha mostrado el cura de Valdepeñas ante sus feligreses.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el 'zasca'.