Un vídeo de 10 horas de una chimenea se convierte en el más visto de 2025

Con más de 156 millones de reproducciones, el clip que ha arrasado en 2025 es un vídeo de 10 horas que muestra una chimenea con el fuego encendido. "Y la gente volviéndose loca para crear contenido", bromea Rocío Cano.

"Nunca me lo hubiera imaginado", exclama Alfonso Arús al conocer cuál ha sido el vídeo más visto de todo el año 2025. Sorprendentemente, se trata de un clip de 10 horas de duración mostrando una chimenea con el fuego encendido.

El vídeo combina el sonido relajante del fuego con música tranquila, creando un ambiente de calma que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. "Es todo un hito que tenga 156 millones de reproducciones", comenta la colaboradora Alba Sánchez. "Lleva diez años colgado en YouTube, pero 2025 ha sido el año con más visualizaciones", añade.

Todo un éxito donde el creador del vídeo ha generado aproximadamente un millón de euros gracias a la sorprendente popularidad de su grabación. "La gente volviéndose loca para crear contenido y este señor ha grabado esto", bromea Rocío Cano en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.