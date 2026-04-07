Mario Casas celebra los 25 años de Men’s Health y en Aruser@s muestran el making off

La revista Men’s Health cumple un cuarto de siglo y lo celebra con una portada protagonizada por Mario Casas. En Aruser@s, Tatiana Arús ha mostrado cómo fue el detrás de cámaras.

Men's Health suma 25 años de vida, y para conmemorar la ocasión ha decidido apostar por un rostro conocido: Mario Casas.

En Aruser@s, Tatiana Arús ha mostrado a los espectadores el making off de la portada, dejando claro que la preparación del actor es digna de admiración. "Me quedo impresionada con el curro que tiene este hombre en el gimnasio, es más que evidente", comenta entre risas la colaboradora, mientras muestra las imágenes del actor durante la sesión.

Además, apunta al detalle de su nuevo look: "Imaginamos que por exigencias del guion luce el pelo largo".